Реал хочет подписать ван де Бека

Мадридский «Реал» намерен подписать 24-летнего нидерландского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются каталонская «Барселона» и «Вулверхэмптон».

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за английский клуб 5 матчей во всех турнирах.

Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.