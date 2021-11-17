Реал хочет подписать ван де Бека

Мадридский «Реал» намерен подписать 24-летнего нидерландского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуются каталонская «Барселона» и «Вулверхэмптон».
Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за английский клуб 5 матчей во всех турнирах.
Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.
Источник — Fichajes.net
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