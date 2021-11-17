Ливерпуль потерял основного защитника из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вернулся из расположения сборной Шотландии с травмой. У него повреждение задней поверхности бедра.
Точные сроки восстановления Робертсона не известны. Но ближайшие два матча «Ливерпуля», в АПЛ против «Арсенала» и в Лиге чемпионов против «Порту», 27-летний шотландец точно пропустит.
В нынешнем сезоне на счету Робертсона 2 ассиста в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.
Источник — The Times
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.