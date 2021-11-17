Ливерпуль потерял основного защитника из-за травмы

Эндрю Робертсон пропустит ближайшие матчи

  • 17.11.2021 19:48
  • 824 просмотра
  • 3 комментария
Ливерпуль потерял основного защитника из-за травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вернулся из расположения сборной Шотландии с травмой. У него повреждение задней поверхности бедра.

Точные сроки восстановления Робертсона не известны. Но ближайшие два матча «Ливерпуля», в АПЛ против «Арсенала» и в Лиге чемпионов против «Порту», 27-летний шотландец точно пропустит.

В нынешнем сезоне на счету Робертсона 2 ассиста в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Источник — The Times

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Олександр Ковальов
    Олександр Ковальов, 17.11.2021 19:52
    +3
    На фото Хендерсон...
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    mavast
    mavast, 17.11.2021 19:57
    +2
    А на фото точно Робертсон? По-моему - Хендерсон
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    PETP0
    online
    PETP0, 17.11.2021 19:57
    +2
    Олександр Ковальов, 17.11.2021 19:52
    На фото Хендерсон...
    Спорт.юа такие мелочи никогда не останавливали))
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