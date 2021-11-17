Ливерпуль потерял основного защитника из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вернулся из расположения сборной Шотландии с травмой. У него повреждение задней поверхности бедра.

Точные сроки восстановления Робертсона не известны. Но ближайшие два матча «Ливерпуля», в АПЛ против «Арсенала» и в Лиге чемпионов против «Порту», 27-летний шотландец точно пропустит.

В нынешнем сезоне на счету Робертсона 2 ассиста в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.