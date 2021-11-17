Матеус ПЕЙШОТО: «В Металлисте чувствую себя как дома»

16 ноября нападающему «Металлиста» Матеусу Пейшото исполнилось 26 лет.

— Матеус, поздравляем тебя с днем рождения! Ты уже три месяца в «Металлисте». Чувствуешь ли уже здесь себя как дома?

— Спасибо за поздравления! Адаптация у меня прошла очень быстро, чувствую себя здесь комфортно. Все меня отлично приняли — тренерский штаб, руководство, коллектив. К тому же, со мной моя семья, что очень важно. Поэтому я действительно чувствую себя как дома.

— В предыдущем матче с «Прикарпатьем» ты забил свой 12-й мяч в чемпионате. Ставишь ли перед собой конкретную задачу стать по итогам сезона лучшим бомбардиром Первой лиги?

— Стать лучшим бомбардиром — одна из моих задач. Так было и когда я играл в Бразилии, и сейчас в Украине. Ставлю перед собой такую цель.

— Следующий матч «Металлиста» — заключительный домашний в 2021 году. Учитываете этот момент?

— Конечно, мы должны показать хороший футбол. Мотивация больше, чем в остальных играх. К тому же, наш предыдущий матч вышел хорошим, мы забили четыре мяча, весь наш коллектив чувствует себя комфортно. Все в этом матче были молодцы. Конечно, всегда радует полный стадион. Ждем своих болельщиков в субботу, они очень помогают, придают нам сил на поле. Наша задача — показать красивую игру для зрителей и победить в этом матче.