Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко ворвался — и всех удивил»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «сине-желтых» над сборной Боснии и Герцеговины (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Ну и Зинченко, конечно, ворвался — и всех удивил. Здесь два человека пьют ли курят, его не замечают. Он выбегает — и замыкает передачу. Хот, по сути, там должен быть Яремчук. Но получилось — и получилось», — отметил Леоненко.