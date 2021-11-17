Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко ворвался — и всех удивил»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «сине-желтых» над сборной Боснии и Герцеговины (2:0) в отборе на ЧМ-2022.
«Ну и Зинченко, конечно, ворвался — и всех удивил. Здесь два человека пьют ли курят, его не замечают. Он выбегает — и замыкает передачу. Хот, по сути, там должен быть Яремчук. Но получилось — и получилось», — отметил Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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