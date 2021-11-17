ФОТО. ТАЙСОН: «Я вошел в историю Украины»

Экс-игрок «Металлиста» и «Шахтера» вспомнил об украинском этапе карьеры

  • 17.11.2021 17:48
  • 3192 просмотра
  • 9 комментариев
ФОТО. ТАЙСОН: «Я вошел в историю Украины»
© Instagram. Тайсон

33-летний футболист бразильского клуба «Интернасьонал» Тайсон вспомнил об украинском этапе карьеры.

«С окраин Пелотаса.

Вошел в историю Украины», — написал Тайсон.

С 2010 по 2013 годы Тайсон выступал за харьковский «Металлист». С 2013 по 2021 годы Тайсон защищал цвета донецкого «Шахтера».

Источник — Instagram

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 17.11.2021 18:11
    +5
    Вошел, только в конце не с лучшей стороны далеко
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 17.11.2021 18:10
    +5
    кукарекал в туалете - помним, помним
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 17.11.2021 18:07
    +5
    Ну да, на стадионе в туалете ещё ни один футболист не закрывался в слезах
    Ссылка
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 17.11.2021 18:49
    +2
    Ну разве что своим спектаклем с Дентиньей рыдающей
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 17.11.2021 18:51
    +1
    походу чувак їсти хоче...
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 17.11.2021 18:41
    +1
    У него сломана ПСИХИКА.Он и на поле если играл против сильного оппонента то ГАС и играл ужасно(точнее не играл)
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 17.11.2021 18:30
    +1
    Назад хочет, но уже не возьмут.
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    movkli
    movkli, 17.11.2021 19:02
    0
    Excelência Negra
    ____________________
    а нет ли тут расизма? да и фашизма? что за Черное Превосходство?
    _______________________________________
    и этот человек рассказывает про расизм в Украине?
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    kum_Poltava_
    online
    kum_Poltava_, 17.11.2021 18:36
    0
    Як плакса.
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