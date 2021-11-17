ФОТО. ТАЙСОН: «Я вошел в историю Украины»

33-летний футболист бразильского клуба «Интернасьонал» Тайсон вспомнил об украинском этапе карьеры.
«С окраин Пелотаса.
Вошел в историю Украины», — написал Тайсон.
С 2010 по 2013 годы Тайсон выступал за харьковский «Металлист». С 2013 по 2021 годы Тайсон защищал цвета донецкого «Шахтера».
Источник — Instagram
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а нет ли тут расизма? да и фашизма? что за Черное Превосходство?
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и этот человек рассказывает про расизм в Украине?
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