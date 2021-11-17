Без трансферов. Барселона не подпишет новых игроков

У каталонской команды нет ресурсов для усиления состава

  • 17.11.2021 17:40
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Без трансферов. Барселона не подпишет новых игроков
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор футбольного клуба «Барселона» Матеу Алемани сообщил, что клуб не сможет подписать новых игроков в будущем январе, если не избавится от нынешних участников команды.

«У нас нет возможности совершать трансферы в зимнее окно. Но мы над этим работаем.

Посмотрим, что можно сделать», — сказал Алемани.

Каталонский клуб надеется усилить свой состав после назначения Хави главным тренером.

Источник — Goal.com

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