Стаховский и Молчанов – в парном четвертьфинале турнира во Франции

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов стартовали с победы в парном разряде челленджера во Франции.
В первом круге украинцы, посеянные под четвертым номером, обыграли Марко Бортолотти и Бенджамина Лока (Италия / Зимбабве).
По. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Марко Бортолотти / Бенджамин Лок – 7:5, 6:0
Ранее Стаховский стартовал с победы и в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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