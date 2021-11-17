Стаховский и Молчанов – в парном четвертьфинале турнира во Франции

Украинцы наигрывают пару перед выступлением за сборную

  • 17.11.2021 16:58
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Стаховский и Молчанов – в парном четвертьфинале турнира во Франции
© ФТУ. Денис Молчанов и Сергей Стаховский

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов стартовали с победы в парном разряде челленджера во Франции.
 
В первом круге украинцы, посеянные под четвертым номером, обыграли Марко Бортолотти и Бенджамина Лока (Италия / Зимбабве).
 
По. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Марко Бортолотти / Бенджамин Лок – 7:5, 6:0 

Ранее Стаховский стартовал с победы и в одиночном разряде.

Источник — Sport.ua

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