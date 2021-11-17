Стаховский и Молчанов – в парном четвертьфинале турнира во Франции

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов стартовали с победы в парном разряде челленджера во Франции.



В первом круге украинцы, посеянные под четвертым номером, обыграли Марко Бортолотти и Бенджамина Лока (Италия / Зимбабве).



По. Первый круг парного разряда

Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Марко Бортолотти / Бенджамин Лок – 7:5, 6:0

Ранее Стаховский стартовал с победы и в одиночном разряде.