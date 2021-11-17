Олег МАТВЕЕВ: «Главное, чтобы не попалась Италия или Португалия»

Специалист поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022

  • 17.11.2021 16:14
  • 995 просмотров
  • 5 комментариев
Олег МАТВЕЕВ: «Главное, чтобы не попалась Италия или Португалия»
© УАФ

Экс-игрок киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Олег Матвеев оценил шансы сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Хотя и на нервах, но право выступать в следующем раунде отборочного цикла подопечные Александра Петракова таки завоевали. К сожалению, и в заключительном поединке с Боснией и Герцеговиной наши ребята снова не порадовали реализацией голевых моментов. Создается впечатление, что это становится серьезной проблемой, в оставшееся до стыковых поединков время, нужно постараться устранить этот изъян.

Как я оцениваю шансы украинцев в следующем раунде? Желательно, чтобы жребий не выбрал нам в полуфинале в соперники итальянцев или португальцев. С остальными «сеянными» сборными можно играть и побеждать», — считает Матвеев.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Серж Р
    Серж Р, 17.11.2021 16:38
    +4
    maxno, 17.11.2021 16:32
    Когда Матвеев играл то сборная была слабенькая и они всех боялись а до игры проигрывали . Сейчас всё по другому и нет разницы с кем играть надо выходить и побеждать !!!
    Когда Матвеев в т.ч. играл, в 1997-2000, например, сборная у нас была самая сильная за все время по подбору исполнителей.
    Ссылка
    0665826283
    0665826283, 17.11.2021 16:27
    +3
    Для чого футбольні команди стараются попасти на чемпіонат? Мабуть вигравать і показувать хороший футбол, ( тілько не боротися), А не ставить питання яка команда стане на шляху до мети. Зусіма треба грать і не боятися. І нарешті треба "вироблять" всобі дух переможця і ізбавлятся від комплексу меньшовартості.
    Ссылка
    если будем так играть
    online
    если будем так играть, 17.11.2021 16:42
    0
    Чего боятся, то и случается
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    Серж Р
    Серж Р, 17.11.2021 16:36
    -1
    Сразу видно лехенду Копанки. Такой умовывод глубокий
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    maxno
    online
    maxno, 17.11.2021 16:32
    -2
    Когда Матвеев играл то сборная была слабенькая и они всех боялись а до игры проигрывали . Сейчас всё по другому и нет разницы с кем играть надо выходить и побеждать !!!
    Ссылка
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