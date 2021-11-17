Олег МАТВЕЕВ: «Главное, чтобы не попалась Италия или Португалия»

Экс-игрок киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Олег Матвеев оценил шансы сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Хотя и на нервах, но право выступать в следующем раунде отборочного цикла подопечные Александра Петракова таки завоевали. К сожалению, и в заключительном поединке с Боснией и Герцеговиной наши ребята снова не порадовали реализацией голевых моментов. Создается впечатление, что это становится серьезной проблемой, в оставшееся до стыковых поединков время, нужно постараться устранить этот изъян.

Как я оцениваю шансы украинцев в следующем раунде? Желательно, чтобы жребий не выбрал нам в полуфинале в соперники итальянцев или португальцев. С остальными «сеянными» сборными можно играть и побеждать», — считает Матвеев.