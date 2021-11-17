Денис ГАРМАШ: «Было желание треснуть арбитра в лоб»

Футболист «Динамо» рассказал о самом обидном удалении в своей карьере

  • 17.11.2021 15:28
  • 1523 просмотра
  • 1 комментарий
Денис ГАРМАШ: «Было желание треснуть арбитра в лоб»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Игрок «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о том, какое удаление стало самым обидным в его карьере.

- Какая твоя самая памятная красная карточка в карьере?
- Это красная карточка от арбитра Вакса на «Донбасс Арене» в матче с «Шахтером» в 2012 году.

- Ты понял, за что была эта красная карточка?
- Так было нужно в этом матче, чтобы меня удалили. Арбитр сказал, что я вышел на поле после оказания мне медицинской помощи без разрешения, хотя на самом деле я не выходил с поля. Это было несправедливо. В итоге этого арбитра дисквалифицировали на десять матчей. Но команде от этого было не легче.

- Было ли у тебя желание тогда треснуть арбитра в лоб?
- Конечно было, но тогда бы меня дисквалифицировали надолго. Судей за ошибки нужно отправлять судить в Первую или Вторую лиги. Должно быть наказание для них. Команда страдает от их неправильных решений, а им за это ничего. Уже два года хотят ввести практику интервью судей после матчей, но пока не удается это осуществить почему-то.

Источник — BurBuzz

(5 голосов)

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Комментарии
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    odiniznashih
    odiniznashih, 17.11.2021 15:57
    0
    Все там правильно было - медики вышли за лицевую линию ворот по ближнему расстоянию, судья дал свисток начать игру, а тут он бредет за боковую по полю.
    Отмазка : " я хотел побыстрее в игру"
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