«Фонсека - супертренер, Каштру - семейный». Дентиньо - о тренерах Шахтера

Игрок поработал в Украине с четырьямя наставниками

  • 17.11.2021 15:11
  • 947 просмотров
  • 13 комментариев
«Фонсека - супертренер, Каштру - семейный». Дентиньо - о тренерах Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Дентиньо, который недавно покинул «Шахтер» свободным агентом, рассказал о тренерах команды за все его годы в клубе.

«Мирча Луческу это тот тренер, который хочет, чтобы ты все делал так, как он сказал. Если ты сделаешь не так, как он хочет, то он тебя сразу убирает. С ним я научился тому, что тренировки должны быть жесткими. Это большая разница с Бразилией. Что касается Фонсеки, то Паулу - супертренер. Очень умный, он действительно учил команду играть. С ним мы выиграли много трофеев. Фонсека показал, что «Шахтер» может побеждать, хотя многие говорили, что после Луческу у нас не будет побед».

«Луиш Каштру полностью отличается от Луческу, он более спокойный, семейный. Он был очень честным со мной, иногда несправедливым. Мне кажется, у меня должно было быть больше шансов с ним. Я помогал команде, в том числе в том матче с «Реалом», когда многие заболели коронавирусом. Я вышел и помог».

«Де Дзерби? У него великолепное будущее. У него очень классный стиль игры, он любит контроль мяча и направленность на атаку. Уверен, у него будет крутое будущее в «Шахтере».

«Некоторые тренеры меня немного раздражали и обижали, но я благодарен им всем за работу», - сказал Дентиньо.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 17.11.2021 15:38
    +1
    -smart--Forever, 17.11.2021 15:18
    «Фонсека - супертренер, Каштру - семейный.....а Луческу - позорная 30-ти серебрянниковая Иуда»
    Че это, его ж турнули давно и смысл ему не идти тренером?
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 17.11.2021 15:59
    0
    Господа, давайте скинемся сайтовским ордловцам на мыло, а то прям я через экран представляю как они чешутся, бомжи-немытые
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 17.11.2021 15:56
    0
    днище 1927, 17.11.2021 15:52
    бивень,смайлики это твои братья по разуму ?
    Ордловец, смыйлики отражают моё отношение к вам, бомжами немытым
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 17.11.2021 15:44
    0
    Серж р, 17.11.2021 15:38
    Ахха. И поэтому вы Луческу памятники ваяете Это единственное, что было успешного в вашем недоклубе А вообще, когда читаешь такое, сразу понимаешь что такое ваша философия - это гниль от основания до президента вашего клубка
    Единственное что есть перспективного в дырке это луческу сейчас
    Ссылка
    днище 1927
    online
    днище 1927, 17.11.2021 15:59
    -1
    Серж р, 17.11.2021 15:56
    Ордловец, смыйлики отражают моё отношение к вам, бомжами немытым
    бивень,у тебя нет родных и друзей ,ну у тебя есть смайлы!
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 17.11.2021 15:46
    -1
    Слава Чебан, 17.11.2021 15:44
    Единственное что есть перспективного в дырке это луческу сейчас
    В дырке ордловской Луческу нет, там Зебра тренер
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 17.11.2021 15:45
    -1
    днище 1927, 17.11.2021 15:41
    бивень,вы мусоропровод куевский любите лохмотья подбирать!
    Ордловец, тебе уже вчера написали. Водки нет, иди спать на подвал И бомжи в лохмотьях это вы и ваш клуб бездомный Клуб тротил-террорист
    Ссылка
    днище 1927
    online
    днище 1927, 17.11.2021 15:41
    -1
    Серж р, 17.11.2021 15:38
    Ахха. И поэтому вы Луческу памятники ваяете Это единственное, что было успешного в вашем недоклубе А вообще, когда читаешь такое, сразу понимаешь что такое ваша философия - это гниль от основания до президента вашего клубка
    бивень,вы мусоропровод куевский любите лохмотья подбирать!
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 17.11.2021 15:29
    -1
    Если я правильно понял Дентиньо жил и спал с Каштру?😆
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 17.11.2021 15:18
    -1
    «Фонсека - супертренер, Каштру - семейный.....а Луческу - позорная 30-ти серебрянниковая Иуда»
    Ссылка
    днище 1927
    online
    днище 1927, 17.11.2021 15:52
    -2
    Серж р, 17.11.2021 15:45
    Ордловец, тебе уже вчера написали. Водки нет, иди спать на подвал И бомжи в лохмотьях это вы и ваш клуб бездомный Клуб тротил-террорист
    бивень,смайлики это твои братья по разуму ?
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 17.11.2021 15:40
    -3
    А вообще ни Фонсека, ни Каштру своего ничего не дали клубу. Зебра пытается, но выходит у него пока Сасуоло 2 с шерифами
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 17.11.2021 15:38
    -3
    -smart--Forever, 17.11.2021 15:18
    «Фонсека - супертренер, Каштру - семейный.....а Луческу - позорная 30-ти серебрянниковая Иуда»
    Ахха. И поэтому вы Луческу памятники ваяете Это единственное, что было успешного в вашем недоклубе А вообще, когда читаешь такое, сразу понимаешь что такое ваша философия - это гниль от основания до президента вашего клубка
    Ссылка
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