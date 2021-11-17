«Фонсека - супертренер, Каштру - семейный». Дентиньо - о тренерах Шахтера

Форвард Дентиньо, который недавно покинул «Шахтер» свободным агентом, рассказал о тренерах команды за все его годы в клубе.

«Мирча Луческу это тот тренер, который хочет, чтобы ты все делал так, как он сказал. Если ты сделаешь не так, как он хочет, то он тебя сразу убирает. С ним я научился тому, что тренировки должны быть жесткими. Это большая разница с Бразилией. Что касается Фонсеки, то Паулу - супертренер. Очень умный, он действительно учил команду играть. С ним мы выиграли много трофеев. Фонсека показал, что «Шахтер» может побеждать, хотя многие говорили, что после Луческу у нас не будет побед».

«Луиш Каштру полностью отличается от Луческу, он более спокойный, семейный. Он был очень честным со мной, иногда несправедливым. Мне кажется, у меня должно было быть больше шансов с ним. Я помогал команде, в том числе в том матче с «Реалом», когда многие заболели коронавирусом. Я вышел и помог».

«Де Дзерби? У него великолепное будущее. У него очень классный стиль игры, он любит контроль мяча и направленность на атаку. Уверен, у него будет крутое будущее в «Шахтере».

«Некоторые тренеры меня немного раздражали и обижали, но я благодарен им всем за работу», - сказал Дентиньо.