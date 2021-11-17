Аналитики назвали 5 самых неожиданных результатов евроотбора ЧМ-2022

Аналитики компании Gracenote назвали пять матчей европейской квалификации ЧМ-2022, которые завершились самым неожиданным образом.



Возглавляет список шокирующее поражение сборной Германии в начале отбора в домашнем матче с Северной Македонией.



На втором месте выездная победа Люксембурга над Ирландией с голом Жерсона Родригеша на 85 минуте.



На третьем месте более свежий результат – волевая победа Сербии в Португалии, которая лишила команду Криштиану Роналду прямой путевки на чемпионат мира.

Самые неожиданные результаты матчей европейской квалификации ЧМ-2022