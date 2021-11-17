Аналитики назвали 5 самых неожиданных результатов евроотбора ЧМ-2022

Больше всего шокировало поражение Германии в матче с Северной Македонией

  • 17.11.2021 14:03
  • 1731 просмотр
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Аналитики назвали 5 самых неожиданных результатов евроотбора ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитики компании Gracenote назвали пять матчей европейской квалификации ЧМ-2022, которые завершились самым неожиданным образом.
 
Возглавляет список шокирующее поражение сборной Германии в начале отбора в домашнем матче с Северной Македонией.
 
На втором месте выездная победа Люксембурга над Ирландией с голом Жерсона Родригеша на 85 минуте.
 
На третьем месте более свежий результат – волевая победа Сербии в Португалии, которая лишила команду Криштиану Роналду прямой путевки на чемпионат мира.

Самые неожиданные результаты матчей европейской квалификации ЧМ-2022

Хозяева Гости Счет Вероятность исхода, % 
Германия Северная Македония 1:2 7.1
Ирландия Люксембург 0:1 10.7
Португалия Сербия 1:2 14
Польша Венгрия 1:2 16.9
Австрия Шотландия 0:1 17.5

Источник — Gracenote Live

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