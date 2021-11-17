Аналитики назвали 5 самых неожиданных результатов евроотбора ЧМ-2022

Аналитики компании Gracenote назвали пять матчей европейской квалификации ЧМ-2022, которые завершились самым неожиданным образом.
Возглавляет список шокирующее поражение сборной Германии в начале отбора в домашнем матче с Северной Македонией.
На втором месте выездная победа Люксембурга над Ирландией с голом Жерсона Родригеша на 85 минуте.
На третьем месте более свежий результат – волевая победа Сербии в Португалии, которая лишила команду Криштиану Роналду прямой путевки на чемпионат мира.
Самые неожиданные результаты матчей европейской квалификации ЧМ-2022
|Хозяева
|Гости
|Счет
|Вероятность исхода, %
|Германия
|Северная Македония
|1:2
|7.1
|Ирландия
|Люксембург
|0:1
|10.7
|Португалия
|Сербия
|1:2
|14
|Польша
|Венгрия
|1:2
|16.9
|Австрия
|Шотландия
|0:1
|17.5
Источник — Gracenote Live
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