Сергей Стаховский – Дан Аддед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 ноября украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) продолжает выступления на челленджере во Франции.



В матче второго круга украинец сыграет против француза Дана Аддеда (№413 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов. Время начала встречи – 14:10 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В следующем раунде победитель сыграет против Павла Котова из России (№266 ATP) или Норберта Гомбоша из Венгрии (№119 ATP).