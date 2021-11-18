Сергей Стаховский – Дан Аддед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире во Франции

  • 18.11.2021 14:15
  • 740 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей Стаховский – Дан Аддед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Сергей Стаховский

18 ноября украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) продолжает выступления на челленджере во Франции.
 
В матче второго круга украинец сыграет против француза Дана Аддеда (№413 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов. Время начала встречи – 14:10 по Киеву.
 
Ранее теннисисты между собой не играли.
 
В следующем раунде победитель сыграет против Павла Котова из России (№266 ATP) или Норберта Гомбоша из Венгрии (№119 ATP).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    PETP0
    PETP0, 18.11.2021 15:58
    -2
    Интересно, Сергею, человеку, который обыгрывал самого Федерера, не стыдно за такой теннис? Ходит пешком по корту и стреляет по воробьям. Имея 40-0 на своей подаче бездарно слить 5! розыгрышей подряд...
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