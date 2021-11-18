Сергей Стаховский – Дан Аддед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 ноября украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) продолжает выступления на челленджере во Франции.
В матче второго круга украинец сыграет против француза Дана Аддеда (№413 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов. Время начала встречи – 14:10 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель сыграет против Павла Котова из России (№266 ATP) или Норберта Гомбоша из Венгрии (№119 ATP).
Источник — Sport.ua
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