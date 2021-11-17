Майка РИЧАРДС: «Фернандиньо не успевал за мячом. Мы думали, что он ужасен»

Бразилец отнюдь не сразу впечатлил товарищей по команде

  • 17.11.2021 10:17
  • 1622 просмотра
  • 1 комментарий
Майка РИЧАРДС: «Фернандиньо не успевал за мячом. Мы думали, что он ужасен»
© ФК Манчестер Сити. Фернандиньо (слева) и Мануэль Пеллегрини

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс вспомнил, каковы были его первые впечатления от прихода в клуб опорного полузащитника Фернандиньо, за которого «горожане» летом 2013 года заплатили «Шахтеру» 40 миллионов евро.

«Когда он впервые пришел, то был болен перед началом сезона. Мы все думали, что он ужасен. Если он не успевает за мячом. Каждый из нас думал что-то вроде: «Что это?»

«Фернандиньо потребовалось две недели, чтобы набрать форму и с тех пор он стал лучшим опорным полузащитником Премьер-лиги. Я играл с Яя Туре и Патриком Виейра, и могу сказать, что Фернандиньо не был столь талантлив, как они, но он был более эффективен, чем они».

«Вы могли положиться на него в каждой игре. Он будет делать то же самое, всегда выкладывается на 100 процентов. Кроме того, он обладает хорошими лидерскими качествами. Прекрасно научился говорить по-английски. Вы, наверное, заметили, что после фолов, когда Фернандиньо получает желтые карточки, он всегда извиняется. На тренировках он поступал точно так же», - рассказал Ричардс.

Источник — Manchester Evening News

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 17.11.2021 10:52
    0
    Профи.
    Он и у нас выучил язык отлично.
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