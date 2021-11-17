Сборная Боливии обыграла команду Уругвая в матче квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Матч закончился со счетом 3:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Арсе (Боливия).
|74'
|Игрок команды Боливия получает красную карточку.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсело Морено (Боливия).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Боливия.
Источник — Sport.ua
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