Забыли про поражения. Сборная Украины не проигрывает два подряд отбора

Сборная Украины завершила отбор на ЧМ-2022 на 2-м месте и вышла в стыковые матчи. При этом национальная команда не проиграла ни одного матча.

Сборная выиграла лишь дважды и шесть раз сыграла вничью, набрав 12 очков. Любопытно, что это второй кряду отбор без поражений для сборной Украины.

В отборе на Евро-2020 команда, наоборот, выиграла 6 раз и лишь дважды сыграла вничью, набрав 20 очков.