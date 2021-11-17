Забыли про поражения. Сборная Украины не проигрывает два подряд отбора

Команды Шевченко и Петракова не уступали в последних отборах

  • 17.11.2021 00:53
  • 1363 просмотра
  • 8 комментариев
Забыли про поражения. Сборная Украины не проигрывает два подряд отбора
© uaf.ua

Сборная Украины завершила отбор на ЧМ-2022 на 2-м месте и вышла в стыковые матчи. При этом национальная команда не проиграла ни одного матча.

Сборная выиграла лишь дважды и шесть раз сыграла вничью, набрав 12 очков. Любопытно, что это второй кряду отбор без поражений для сборной Украины.

В отборе на Евро-2020 команда, наоборот, выиграла 6 раз и лишь дважды сыграла вничью, набрав 20 очков.

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    IgorIgor
    online
    IgorIgor, 17.11.2021 01:04 (изменен)
    +6
    если по чеснаку, то мы одни такие, два отбора и не одного проиграша я уже смотрел предыдущие отборы, но такого как у нашей сборной ещё не было
    Ссылка
    HaloGen
    online
    HaloGen, 17.11.2021 01:03
    +6
    как бы сказал Карлсон все таки 6 тортов и 2 свечки лучше чем 2 торта и 6 свечек
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 17.11.2021 01:11
    +4
    Это уже положительная серия!
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 17.11.2021 00:56
    +3
    Осталось научиться забивать и мы уже топ сборная.
    Ссылка
    IgorIgor
    online
    IgorIgor, 17.11.2021 01:05
    +2
    рекордсмены
    Ссылка
    Олексій Коваль
    Олексій Коваль, 17.11.2021 02:04
    0
    maxno, 17.11.2021 00:56
    Осталось научиться забивать и мы уже топ сборная.
    А еще лучше, научиться не пропускать не обязательные голы. Во всех матчах отбора забили, но потом и пропустили
    Ссылка
    Tom Sizemore
    online
    Tom Sizemore, 17.11.2021 01:42
    0
    Маніпуляція!!
    Ссылка
    antt
    antt, 17.11.2021 01:32
    0
    Якщо ми так не програємно значить у нас сильний захист. І тут трохи наші нічиї на позитив зіграли. Ці ж 12 очок можна було набрати таким способом - обігравши двічі казахів, і по одному разу боснійців і фінів але при тому ж їм програвши по разу. За таких умов фіни б нас випередили б на 1 очко - бо баланс між збірними був би не 4-1, а 3-3. Вот така не досить і проста футбольна арифметика. А з казахами - ми хоч і втратили, але з ними не конкуренти тому це вийшло терпимо. Однак наша збірна навіть від добрих знайомих македонців на 6 очок відстала, які грали в групі уже з 6 збірних, і також вийшли в плейоф хоча набрали найменше очок серед других збірних що зіграли 10 матчів.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности