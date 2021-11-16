Довбик забил второй гол за сборную Украины. И снова очень важный

Форвард сделал счет 2:0

  • 16.11.2021 23:27
  • 2514 просмотров
  • 1 комментарий
Довбик забил второй гол за сборную Украины. И снова очень важный
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 Босния - Украина форвард гостей Артем Довбик сделал счет 2:0.

Для нападающего это только второй гол в составе национальной команды, но снова очень важный. Первый мяч Артем забил в дополнительное время на Евро и вывел команду в четвертьфинал.

Сейчас же мяч Артема помог Украине занять 2-е место и выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Кроме того, это 400-й гол в истории сборной Украины.
 

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 23:34 (изменен)
    +4
    Долбик топ, всего 2 гола, но каких сверхважных
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