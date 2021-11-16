Довбик забил второй гол за сборную Украины. И снова очень важный

В матче отбора ЧМ-2022 Босния - Украина форвард гостей Артем Довбик сделал счет 2:0.

Для нападающего это только второй гол в составе национальной команды, но снова очень важный. Первый мяч Артем забил в дополнительное время на Евро и вывел команду в четвертьфинал.

Сейчас же мяч Артема помог Украине занять 2-е место и выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Кроме того, это 400-й гол в истории сборной Украины.

