Догнал Милевского. Зинченко забил 8 гол в сборной Украины

В матче отбора ЧМ-2022 Босния - Украина хавбек гостей Александр Зинченко забил свой 8-й гол в составе национальной команды.
Игрок проводит свой 48-й матч.
Зинченко обошел Максима Калиниченко и Марко Девича по количеству голов за сборную.
Го-о-ол! Олександр Зінченко - гол №8 за #збірна!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) November 16, 2021
Обігнав:
7 Девич, Калиниченко
Зрівнявся:
8 Воронін, Гусейнов, Кравець, Мілевський, Ротань
👏 #BOSUKR pic.twitter.com/rEwNXqsywm
Источник — Sport.ua
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