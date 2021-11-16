Залечил травму. Педриньо вернулся в основную группу Шахтера

«Шахтер» готовится к матчу 15-го тура чемпионата Украины с «Рухом»

  • 16.11.2021 21:02
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Залечил травму. Педриньо вернулся в основную группу Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Бразильский хавбек Педриньо восстановился после травмы и вернулся в общую группу донецкого «Шахтера». Полузащитник тренируется наравне со всеми и готовится к субботнему матчу с «Рухом».

Также команда ждет возвращения игроков сборных: 16 ноября вечером в Зенице состоится заключительный поединок квалификации чемпионата мира Босния и Герцеговина – Украина.

«Шахтер» готовится к матчу 15-го тура чемпионата Украины с «Рухом». 16 ноября футболисты чуть менее получаса занимались фитнесом, а затем вышли на поле. Тренировка длилась 40 минут. За разминочной частью следовали удары по воротам и интенсивная отработка прессинга.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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