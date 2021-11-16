Руслан РОТАНЬ: «Теперь Франция стала ключевым соперником Украины»

Наставник оценил важную победу в отборе Евро-2023

  • 16.11.2021 20:55
  • 1242 просмотра
  • 3 комментария
Руслан РОТАНЬ: «Теперь Франция стала ключевым соперником Украины»
© uaf.ua

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил победу над Сербией U-21 в матче отбора Евро-2023.

«Старая болезнь - не можем закрыть матч. Могли и сегодня пострадать. Но я доволен ребятами. В атаке мы хорошо выглядим, у нас хорошая структура. Снова пенальти не забили? Ничего страшного. Однажды отнеслись к пенальти не лучшим образом, и это где-то сказалось. Ребята молодые, научатся».

«Я рад, что ребята быстро приняли новый вариант игры в обороне, спасибо им за это. Большая заслуга Львова и болельщиков. Могли растеряться после пропущенного гола, но вместе с фанами сумели взять победу. Нужно поблагодарить болельщиков. Это был ключевой матч для нас в плане продолжения борьбы. Теперь наш ключевой соперник - Франция. Думаем о них».

«Главный конкурент после того, как отцепили Сербию. Буду ребятам повторять, что они лучше французов, пусть результат прошлого матча был неудачным, но они докажут, что они лучше», - сказал Ротань.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 20:57
    +2
    Мде, после 5:О от французов звучит самонадеянно несколько
    Ссылка
    samird
    samird, 16.11.2021 21:19
    +1
    dd dent, 16.11.2021 20:57
    Мде, после 5:О от французов звучит самонадеянно несколько
    Там главное даже не счет, а игра - в одну калитку.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 21:28
    0
    samird, 16.11.2021 21:19
    Там главное даже не счет, а игра - в одну калитку.
    Как бы повтор не случился с ними
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