Руслан РОТАНЬ: «Теперь Франция стала ключевым соперником Украины»

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил победу над Сербией U-21 в матче отбора Евро-2023.

«Старая болезнь - не можем закрыть матч. Могли и сегодня пострадать. Но я доволен ребятами. В атаке мы хорошо выглядим, у нас хорошая структура. Снова пенальти не забили? Ничего страшного. Однажды отнеслись к пенальти не лучшим образом, и это где-то сказалось. Ребята молодые, научатся».

«Я рад, что ребята быстро приняли новый вариант игры в обороне, спасибо им за это. Большая заслуга Львова и болельщиков. Могли растеряться после пропущенного гола, но вместе с фанами сумели взять победу. Нужно поблагодарить болельщиков. Это был ключевой матч для нас в плане продолжения борьбы. Теперь наш ключевой соперник - Франция. Думаем о них».

«Главный конкурент после того, как отцепили Сербию. Буду ребятам повторять, что они лучше французов, пусть результат прошлого матча был неудачным, но они докажут, что они лучше», - сказал Ротань.