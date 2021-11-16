Президент Реала: «Ты даешь за игрока 200 млн, а тебе отказывают. Безумие»

Флорентино Перес намекает на ситуацию Мбаппе

  • 16.11.2021 20:12
  • 4221 просмотр
  • 12 комментариев
Президент Реала: «Ты даешь за игрока 200 млн, а тебе отказывают. Безумие»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» Флорентино Перес продолжает выражать недовольство тем, что многими топ-клубами уже владеют не просто богатые компании, а компании, за которыми стоят государства.

Перес намекает на ПСЖ и «Манчестер Сити». Президент мадридцев, по сути, подтвердил, что предлагал ПСЖ 200 миллионов за Килиана Мбаппе, но парижане отказались.

«Мы пытаемся пригласить в «Реал» лучших. Но это безумие, когда ты предлагаешь за игрока 200 миллионов, а тебе отказывают. Клубами владеют государства, и они просто не продают игроков».

«Скоро вообще все топ-клубы будут приобретены, по сути, государственными компаниями», - сказал Перес.

Контракт Мбаппе завершается летом, поэтому уже с января мадридцы получат право вести с ним переговоры.

Источник — Marca

(35 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Український Крим
    online
    Український Крим, 16.11.2021 20:22
    +4
    Слухай, ти, мадридський клоун! Де ти взяв 200 лямів? Тебе давно податкова не відвідувала?
    Ссылка
    fifa2020
    fifa2020, 16.11.2021 20:17
    +3
    Ахахаха! Так тебе и нужно! Думал только тебе можно всех пачками скупать? Может скоро возьмутся за голову и введут нормальные правила - в ЛЧ играть с минимум 6-7 воспитанниками в старте! И потолок зарплат бы не помешал!
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    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 20:16
    +3
    як так, мы всегда лучших скупляли, а теперь нам не дают
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    Analitik_s_divana
    online
    Analitik_s_divana, 16.11.2021 21:04
    +2
    Клоуны в комментариях пускай посмотрят на какую сумму Реал продал игроков в последнее время. Это едва ли не единственный топ клуб, который прилично ушел в плюс на трансферах.
    И не сравнивайте с ПСЖ и Сити. Реал зарабатывает на продажах телеправ и билетов, игроках, атрибутики, прочего футбольного контента, ну и призовыми в турнирах. А не на продаже нефти и газа владельцем, как те двое.
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    OKs100
    OKs100, 16.11.2021 20:48
    +2
    Український Крим, 16.11.2021 20:22
    Слухай, ти, мадридський клоун! Де ти взяв 200 лямів? Тебе давно податкова не відвідувала?
    Запросто нашел бы. Взял бы кредит, подписал его и за первые две недели заработал полмиллиарда на продаже футболок с именем футболиста. Это футбол, тут 200 миллионов, это так, карманные расходы.
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    BekXan
    BekXan, 16.11.2021 20:26
    +2
    Самому интересно от куда у Реала 200 млн ?Ведь только вчера орали за супер лигу и что должны 1,5 млрд долларов.
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    Ukraine
    online
    Ukraine, 16.11.2021 20:34
    +1
    Волинь продасть.
    Пропонуйте
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    umnuy2
    umnuy2, 16.11.2021 20:31
    +1
    Сами это начали
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    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 20:15
    +1
    Тю, мб потому шо $ полно тому кому предлагаешь?
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 16.11.2021 21:31
    0
    Лучшего вы продали в Ювентус и посыпался ваш Риал.
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    WildeKater
    WildeKater, 16.11.2021 21:05
    0
    Как минимум ради такого нытья я и поддерживаю приходв футбол больших денег. Сейчас ещё повыпендривается, у него кого-то просто по клаусуле выкупят
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    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 20:28
    0
    BekXan, 16.11.2021 20:26
    Самому интересно от куда у Реала 200 млн ?Ведь только вчера орали за супер лигу и что должны 1,5 млрд долларов.
    то что должны это же не значит что банкроты, а Мбаппе это актив который отбивается только одними футболками, а его ещё перепродать можно.
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