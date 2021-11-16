Президент Реала: «Ты даешь за игрока 200 млн, а тебе отказывают. Безумие»

Президент «Реала» Флорентино Перес продолжает выражать недовольство тем, что многими топ-клубами уже владеют не просто богатые компании, а компании, за которыми стоят государства.

Перес намекает на ПСЖ и «Манчестер Сити». Президент мадридцев, по сути, подтвердил, что предлагал ПСЖ 200 миллионов за Килиана Мбаппе, но парижане отказались.

«Мы пытаемся пригласить в «Реал» лучших. Но это безумие, когда ты предлагаешь за игрока 200 миллионов, а тебе отказывают. Клубами владеют государства, и они просто не продают игроков».

«Скоро вообще все топ-клубы будут приобретены, по сути, государственными компаниями», - сказал Перес.

Контракт Мбаппе завершается летом, поэтому уже с января мадридцы получат право вести с ним переговоры.