Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Франция даже с ротацией значительно сильнее финнов»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский надеется, что сегодня сборная Франции обыграет Финляндию и повысит шансы украинцев на выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022:
«Даже если сборная Франции проведет ротацию состава, ее уровень все равно значительно выше, чем у Финляндии. Ребята, которые играли меньше, выйдут и покажут свой уровень. Мы знаем, что впереди чемпионат мира, так что все захотят показать себя с лучшей стороны».
Перед заключительным туром отбора Финляндия опережает Украину на 2 очка.
Источник — ТК Футбол
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