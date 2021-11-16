Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Франция даже с ротацией значительно сильнее финнов»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский надеется, что сегодня сборная Франции обыграет Финляндию и повысит шансы украинцев на выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Даже если сборная Франции проведет ротацию состава, ее уровень все равно значительно выше, чем у Финляндии. Ребята, которые играли меньше, выйдут и покажут свой уровень. Мы знаем, что впереди чемпионат мира, так что все захотят показать себя с лучшей стороны».

Перед заключительным туром отбора Финляндия опережает Украину на 2 очка.