В Серии А планируют ввести изменения в систему ВАР

Итальянская Серия А планирует внести существенные изменения в использование системы видеоповторов ВАР.
Планируется, что переговоры между судьями станут доступными для болельщиков. Также не исключено, что у тренеров команд появится возможность запросить просмотр спорного эпизода.
О возможных нововведениях рассказал глава судейского корпуса Италии Джанлука Рокки:
«Видеоповторы – это прекрасный инструмент, но решения судьи должны быть последовательными и сбалансированными. Если этого не происходит, то ВАР может стать врагом. У нас нет секретов. Важно, чтобы люди понимали, в каком ключе и как принимается то или иное решение.
Также мы проконсультируемся с наставниками команд. Возможно, у них появится возможность запросить просмотр какого-либо эпизода».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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