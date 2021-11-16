В Серии А планируют ввести изменения в систему ВАР

Переговоры судей станут доступными для болельщиков

  • 16.11.2021 17:27
  • 690 просмотров
  • 1 комментарий
В Серии А планируют ввести изменения в систему ВАР
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская Серия А планирует внести существенные изменения в использование системы видеоповторов ВАР.

Планируется, что переговоры между судьями станут доступными для болельщиков. Также не исключено, что у тренеров команд появится возможность запросить просмотр спорного эпизода.

О возможных нововведениях рассказал глава судейского корпуса Италии Джанлука Рокки:

«Видеоповторы – это прекрасный инструмент, но решения судьи должны быть последовательными и сбалансированными. Если этого не происходит, то ВАР может стать врагом. У нас нет секретов. Важно, чтобы люди понимали, в каком ключе и как принимается то или иное решение.

Также мы проконсультируемся с наставниками команд. Возможно, у них появится возможность запросить просмотр какого-либо эпизода».

Источник — La Gazzetta dello Sport

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 16.11.2021 18:00 (изменен)
    0
    В кожної команди має бути по 3-4 спроби за матч для перегляду повтору. Якщо команда помилилась, а суддя був правий, то спроба згорає. Суддя має перевіряти за вимогою команд (капітана команди чи головного тренера), а не коли сам цього забажає.
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