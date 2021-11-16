Что такое футбольные токены и как на этом заработать болельщикам

Токен - это уникальный цифровой сертификат, гарантирующий обязательства компании

  • 16.11.2021 17:13
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Что такое футбольные токены и как на этом заработать болельщикам

В современном мире каждый футбольный клуб стремится стать максимально близким к своим болельщикам. Это дарит последним уникальные эмоции, а также позволяет ощутить причастность к успехам любимой команды. Потому с каждым годом у ведущих футбольных клубов мира появляется все больше разнообразных предложений, создающих особую взаимосвязь с болельщиками.

Одной из самых новых и востребованных идей в этом направлении является появление в футболе токенов. Что это такое? Если максимально просто, то это аналог акций компании на бирже, но не обычной, а криптовалютной. Токен - это уникальный цифровой сертификат, гарантирующий обязательства компании - в нашем случае футбольного клуба - перед владельцем токена, то есть фаном.

Болельщик может как хранить токен у себя, так и избавиться от него в момент, который сочтет подходящим. Аналогия с акцией, которая была приведена выше, работает и тут: можно спокойно ждать дивидендов от токена, а можно продать на пике его стоимости. Разумеется, стоимость эта коррелирует с тем, как обстоят дела у клуба.

Здесь важно оговорить, что не всегда успешность клуба и команды в данном случае одно и то же. Скажем, “Манчестер Юнайтед” в последние годы не слишком преуспевает в плане результатов на поле, зато как клуб представляет огромный интерес для инвесторов, ведь там играет ряд ярчайших футболистов, обладающих большой фан-базой.

Помимо этого, набирают популярность именно у болельщиков так называемые NFT. Их название - сокращение от английских слов non-fungible token. Эти токены не взаимозаменяемы, каждый из них уникален и может хранить информацию о значимом эпизоде из истории клуба или даже отдельного спортсмена. Скажем, совсем недавно Андрей Шевченко выпустил ограниченное число NFT, посвященных сезону 2003-04 годов, где украинец выиграл чемпионский титул с “Миланом”, а затем и получил “Золотой мяч”.

О том, насколько популярна идея токенов, можно судить по простому примеру платформы Chiliz, суточный объем торгов на которой в разгар Евро-2020 превысил 1 миллиард долларов. С начала года стоимость токенов там выросла на 1500%, в том числе за счет того, что с платформой сотрудничают “Барселона”, “Милан”, “Манчестер Сити” и такие гиганты из других видов спорта как НБА и UFC.

НБА выделила в качестве токенов и отправила в специальную базу сотни тысяч моментов из игр лиги. Их цена дифференцирована по категориям: обычные наборы стоят $9, редкие - $22, а легендарные - $230. Очевидно, что подобная категоризация со временем станет все более распространенной, в том числе и в футболе. Тем более, что токены совсем не обязательно торгуются в каком-то одном месте. Например, токен итальянской “Ромы” был выпущен на той же платформе Chiliz, а затем стал продаваться на крупных криптобиржах Binance и BKEX.

История с токенами как аналогом акций или, если угодно, клубной валюты захватывает все больше топовых футбольных клубов. ПСЖ, “Реал”, “Атлетико”, “Ювентус” и клубы попроще, скажем, “Вест Хэм” и “Галатасарай” - все они уже присоединились к списку тех, у которых есть собственные токены. Популярность приобрела платформа Socios, на которой болельщики разных клубов могут обмениваться своими токенами. Более того, токены заинтересовали и главных футбольных суперзвезд: Криштиану Роналду еще в “Ювентусе” получал премии в клубной валюте, а Лионель Месси сам принял участие в разработке идей для токенов “Барселоны”.

Привлекает идея токенов и крупнейших букмекеров мира. Скажем, БК 1xBet в июле этого года создала коллекцию из 13 digital-артов, посвященных ярким моментам чемпионатов Европы по футболу. Проект, названный Euro charity art collection, приобрел популярность на известной NFT-платформе Rarible. Празднование Аршавина на Евро-2008, гол великого Зинедина Зидана на Евро-2004 и другие культовые моменты привлекли внимание ценителей футбола.

Токены футбольных клубов есть в списке доступных игрокам 1xBet платежных систем в разделе криптовалюты. Таким образом их можно использовать при пополнении игрового счета и выводе средств игроком. Токены “Ювентуса”, ПСЖ и “Ромы” уже сейчас можно использовать для ставок на 1xBet - и побед вместе с любимыми футбольными клубами.

Как видим, токены в футболе - одно из самых необычных явлений, которые позволяют и заработать, и получить какой-то уникальный опыт. В ваших силах приобрести токен - и поддержать своих любимых спортсменов. Будущее наступило - и оно дарит море ярких эмоций.

Источник — Sport.ua

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