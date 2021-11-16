Три игрока Баварии вылечились от коронавируса

Три из четырех игроков «Баварии», которые сдали ранее положительные тесты на коронавирус, выздоровели. Тесты Джошуа Киммиха, Сержа Гнабри и Джамала Мусиалы показали отрицательный результат. Таким образом, все готовы приступить к тренировочным занятиям.
Что касается четвертого заболевшего – Никласа Зюле, то он все еще находится на самоизоляции с легкими симптомами болезни.
Источник — Sport Bild
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