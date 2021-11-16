Роман ЯРЕМЧУК: «Сложно считать шансы и думать об этом»

Форвард сборной Украины хочет сосредоточиться на своей игре

  • 16.11.2021 15:13
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Роман ЯРЕМЧУК: «Сложно считать шансы и думать об этом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Роман Яремчук заявил, что не хочет считать турнирные расклады накануне решающего матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

«Честно говоря, очень сложно все это считать и думать об этом. Хочется просто сосредоточиться на своей игре. Все-таки Финляндия играет не против какого-то аутсайдера, они играют против чемпионов мира.

Все знают о силе сборной Франции, поэтому им точно будет нелегко, а мы будем рассчитывать на свои силы и стараться заработать три очка».

Источник — ТК Футбол

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