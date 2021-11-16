Задай вопрос Владиславу Ващуку в новом проекте от Sport.ua!

Бывший защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук станет первым гостем YouTube-проекта от Sport.ua – «В десятку».
Формат шоу: гость отвечает на 10 горячих вопросов, 5 - от редакторов проекта и 5 - от читателей Sport.ua!
Свои вопросы к Владиславу Ващуку вы можете оставлять в комментариях. Герой первого выпуска «В десятку» выберет лучший вопрос, автор которого получит подарок.
Первый эпизод проекта смотрите на Sport.ua уже в ближайшую пятницу.
Источник — Sport.ua
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