Задай вопрос Владиславу Ващуку в новом проекте от Sport.ua!

Бывший защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук станет первым гостем YouTube-проекта от Sport.ua – «В десятку».

Формат шоу: гость отвечает на 10 горячих вопросов, 5 - от редакторов проекта и 5 - от читателей Sport.ua!

Свои вопросы к Владиславу Ващуку вы можете оставлять в комментариях. Герой первого выпуска «В десятку» выберет лучший вопрос, автор которого получит подарок.

Первый эпизод проекта смотрите на Sport.ua уже в ближайшую пятницу.