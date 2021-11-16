Задай вопрос Владиславу Ващуку в новом проекте от Sport.ua!

Легендарный защитник киевского «Динамо» станет гостем YouTube-проекта «В десятку»

  • 16.11.2021 14:30
  • 147 просмотров
  • 4 комментария
Задай вопрос Владиславу Ващуку в новом проекте от Sport.ua!
© dynamo.kiev.ua. Владислав Ващук

Бывший защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук станет первым гостем YouTube-проекта от Sport.ua – «В десятку».

Формат шоу: гость отвечает на 10 горячих вопросов, 5 - от редакторов проекта и 5 - от читателей Sport.ua!

Свои вопросы к Владиславу Ващуку вы можете оставлять в комментариях. Герой первого выпуска «В десятку» выберет лучший вопрос, автор которого получит подарок.

Первый эпизод проекта смотрите на Sport.ua уже в ближайшую пятницу.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 16.11.2021 15:18
    +1
    Долг отдал
    Гусеву?
    Ссылка
    Viktor Laschenko
    online
    Viktor Laschenko, 16.11.2021 15:28
    0
    Як в нього справи з боргами?
    Ссылка
    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 15:19
    0
    классно было быть дырявым?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 16.11.2021 14:40
    0
    должен ли джентльмен если он должен?
    Ссылка
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