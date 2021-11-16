Андрей ПОЛУНИН: «У сборной Украины нет права на ошибку»

Специалист поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022

  • 16.11.2021 13:47
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  • 1 комментарий
Андрей ПОЛУНИН: «У сборной Украины нет права на ошибку»
© УАФ

Экс-полузащитник сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» с Боснией и Герцеговиной.

«Не исключен вариант, что хозяева выставят экспериментальный состав, но это не должно расслабить наших ребят. Балканские футболисты всегда отличались хорошей обучаемостью и боевитостью, поэтому о каком-то шапкозакидательском настроении не может быть и речи.

Сегодняшний матч — как финальный, вот почему нет права на ошибку. Все же недавний спарринг с болгарами вселяет оптимизм. Подопечные Александра Петракова, прежде всего, порадовали командными действиями, креативностью. К сожалению, возникли проблемы с прицелом, но было время его исправить. Надеюсь, что сегодня украинцы преуспеют в реализации. Победа с разницей в два мяча — реальность, как и то, что французы в параллельном матче не проиграют финнам. Верю, что все должно получиться, однако наши футболисты сами виноваты, что оказались в такой непростой турнирной ситуации», — считает Полунин.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    online
    victorpolo, 16.11.2021 14:10
    0
    Сегодняшний матч — как финальный, вот почему нет права на ошибку.
    ------------------------
    нагнетают... этот матч даже не полуфинальный... как минимум 1/4... так как для выхода на ЧМ еще придется стыки играть...
    И если с такими мыслями будут выходить (без права на ошибку) - сложнее будет добиться результата! Думаю, в тренерском штабе имеется психолог, который правильно настроит пацанов - сыграть ярко, рискованно, с правом ошибиться - и тогда будет или уверенная победа (ноги сами будут нести, когда играть "с правом на ошибку"), или неудача... Но я первый буду аплодировать, если будет ИГРА, а не блокада, когда 10 пасов назад, 1 вперед...
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