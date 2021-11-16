Андрей ПОЛУНИН: «У сборной Украины нет права на ошибку»

Экс-полузащитник сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» с Боснией и Герцеговиной.

«Не исключен вариант, что хозяева выставят экспериментальный состав, но это не должно расслабить наших ребят. Балканские футболисты всегда отличались хорошей обучаемостью и боевитостью, поэтому о каком-то шапкозакидательском настроении не может быть и речи.

Сегодняшний матч — как финальный, вот почему нет права на ошибку. Все же недавний спарринг с болгарами вселяет оптимизм. Подопечные Александра Петракова, прежде всего, порадовали командными действиями, креативностью. К сожалению, возникли проблемы с прицелом, но было время его исправить. Надеюсь, что сегодня украинцы преуспеют в реализации. Победа с разницей в два мяча — реальность, как и то, что французы в параллельном матче не проиграют финнам. Верю, что все должно получиться, однако наши футболисты сами виноваты, что оказались в такой непростой турнирной ситуации», — считает Полунин.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.