Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Украина должна заслужить «французский подарок»

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от поединка Финляндия — Франция в отборе на ЧМ-2022. В случае победы Финляндии «сине-желтые» окончательно потеряют шансы на попадание в финальную часть турнира.

— Артем, вас удивила в Боснии сборная Финляндии?

— В какой-то степени, да. Многие предполагали, что все будет решаться в матче Босния и Герцеговина — Украина, но получилось так, что сейчас все в руках финнов. Подопечные Маркку Канервы солидно выглядели в поединке против боснийцев, причем, находясь долгое время в меньшинстве. Они по праву обыграли хозяев поля. Мне кажется, что финны сыграли даже не на максимуме своих возможностей.

— Тогда какой мотивации вы ждете от немотивированной Франции 16 ноября в Хельсинки?

— У французов есть два, не скажу, что равноценных, но топовых состава. И здесь палка о двух концах. Очень надеюсь, что, если Дидье Дешам выпустит на поле, так сказать, экспериментальный состав, футболисты выйдут на поле голодными, они захотят доказать свою силу главному тренеру. Я уверен, что легкой прогулки у финнов не будет. Тем не менее, «французский подарок» нужно заслужить. Как? Выиграть у боснийцев.

— Спрошу прямо: Франция победит Финляндию?

— Не знаю (улыбается). Очень хочется на это надеяться. В какой-то степени сборную Украины в Хельсинки может устроить и ничья. Но в Зенице нужно пахать по полной программе. После поражения от Финляндии боснийцы, думаю, сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.