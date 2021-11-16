Марсель намерен выкупить защитника Арсенала

«Марсель» намерен сохранить в своем составе 20-летнего центрального защитника Вильяма Салибу, контракт которого принадлежит лондонскому «Арсеналу».

Салиба защищает цвета «Марселя» с минувшего лета на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Но футболист настолько впечатлил руководство французского клуба, что оно решило выкупить его контракт. Переговоры между клубами начнутся в ближайшее время.

В текущем сезоне Салиба провел за «Марсель» 16 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €18 миллионов.