Челси нашел замену Саулю

Лондонский «Челси» в будущем январе может подписать 26-летнего французского центрального полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо.
В «Челси» рассматривают игрока в качестве замены испанскому полузащитнику Саулю, который никак не может найти своего места в команде после перехода из «Атлетико» на правах аренды.
Рабьо защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из парижского ПСЖ в качестве свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за итальянскую команду 11 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.
Источник — Calciomercato
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