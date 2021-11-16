Челси нашел замену Саулю

Лондонский клуб может подписать Адриена Рабьо из «Ювентуса»

  • 16.11.2021 11:17
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Челси нашел замену Саулю
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» в будущем январе может подписать 26-летнего французского центрального полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо.

В «Челси» рассматривают игрока в качестве замены испанскому полузащитнику Саулю, который никак не может найти своего места в команде после перехода из «Атлетико» на правах аренды.

Рабьо защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из парижского ПСЖ в качестве свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за итальянскую команду 11 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.

Источник — Calciomercato

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