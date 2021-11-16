Андрей ПЯТОВ: «Вспомнились строки Тараса Шевченко»

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Андрей Пятов настраивается на поединок отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
«Впереди важный матч. Почему-то именно сегодня вспомнились строки Тараса Шевченко:
Поки живе надія в хаті,
Нехай живе, не виганяй», — написал Пятов.
Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Instagram
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