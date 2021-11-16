Андрей ПЯТОВ: «Вспомнились строки Тараса Шевченко»

Вратарь сборной Украины настраивается на матч против Боснии и Герцеговины

  • 16.11.2021 10:48
  • 1976 просмотров
  • 5 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Вспомнились строки Тараса Шевченко»
© Instagram. Андрей Пятов

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Андрей Пятов настраивается на поединок отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

«Впереди важный матч. Почему-то именно сегодня вспомнились строки Тараса Шевченко:

Поки живе надія в хаті,

Нехай живе, не виганяй», — написал Пятов.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 16.11.2021 11:32
    +3
    Капитанище
    Ссылка
    днище 1927
    online
    днище 1927, 16.11.2021 12:17
    0
    Alex Danchenko, 16.11.2021 12:13
    Чому ти ці слова не пригадав, коли з сєпарами фоткався?
    Лучше с сепарами фоткаться,чем с такими бизонами как ты)ты лицо свое в зеркало видело ?
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 16.11.2021 11:43
    0
    Головне, щоб після матчу не згадались інші слова Шевченка
    Реве та стогне Дніпр широкий...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 16.11.2021 10:57 (изменен)
    -1
    Повеселили, спасибо... Футболист и Тарас Шевченко? Не смешите мои тапочки....
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 16.11.2021 12:13
    -4
    Чому ти ці слова не пригадав, коли з сєпарами фоткався?
    Ссылка
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