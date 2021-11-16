Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Виктор Корниенко и Даниил Сикан не попали в список из 23 футболистов

  • 16.11.2021 10:15
  • 1414 просмотров
  • 2 комментария
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной
© УАФ

Стала известна заявка сборной Украины на матч заключительного тура группового раунда квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Главный тренер украинской сборной Александр Петраков внес в заявочный список 23 футболистов. В него не попали игроки донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко и Даниил Сикан.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Довбик, Гармаш

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fifa2020
    fifa2020, 16.11.2021 10:29
    +1
    Саме головне щоби Зінченко зіграв на позиції лівого захисника!
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    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 10:40
    0
    список победителей
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