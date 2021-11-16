Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Стала известна заявка сборной Украины на матч заключительного тура группового раунда квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Боснии и Герцеговины.
Главный тренер украинской сборной Александр Петраков внес в заявочный список 23 футболистов. В него не попали игроки донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко и Даниил Сикан.
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тымчик, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Довбик, Гармаш
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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