Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Уверен, что Украина займет второе место в группе»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова продолжить борьбу за выход на Мундиаль

  • 16.11.2021 09:50
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Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Уверен, что Украина займет второе место в группе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина – Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

«Я уверен в победе нашей сборной над боснийцами. Уверен в этом не потому, что у Боснии уже нет турнирной мотивации, а также потому что будет отсутствовать ряд ключевых футболистов, в том числе Эдин Джеко, Сеад Колашинац и другие. Также будет обсуждаться вероятная отставка с должности главного тренера сборной Боснии и Герцеговины болгарина Петева. Но это проблемы боснийцев. Они нас не интересуют.

Уверен в том, что мы победим в предстоящем матче с учетом силы нашей сборной. Украина в контрольном матче с Болгарией продемонстрировала агрессивный, высочайшего уровня футбол с огромным потенциалом.

Я думаю, что мы вслед за французами займем второе место в нашей группе и продолжим борьбу за путевку на чемпионат мира. Я в этом уверен, как в этом уверены и все украинцы. Удачи нам всем. Нашей сборной желаем хорошего настроения, а также хорошей и качественной игры», - сказал Грозный.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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