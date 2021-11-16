ВИДЕО. Месси признался в любви своей жене на фоне Эйфелевой башни

Пара состоит в отношениях с 2008 года

  • 16.11.2021 09:38
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ВИДЕО. Месси признался в любви своей жене на фоне Эйфелевой башни
© Instagram. Антонелла Рокуццо и Лионель Месси

34-летний бомбардир парижского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признался в любви своей жене, 33-летней Антонелле Рокуццо, на фоне знаменитой Эйфелевой башни.

Короткое видео Антонеллы в вечернем платье Лионель опубликовал в Instagram, сопроводив ролик «влюбленными» смайликами.

Пара состоит в отношениях с 2008 года, Антонелла и Лионель вместе выросли в аргентинском городе Росарио. У пары три сына — Тьяго (2012), Матео (2015) и Чиро (2018). Официальная свадебная церемония состоялась 30 июня 2017 года в Росарио.

В текущем сезоне Месси провел за ПСЖ 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Источник — Instagram

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