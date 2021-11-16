ВИДЕО. Месси признался в любви своей жене на фоне Эйфелевой башни

34-летний бомбардир парижского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признался в любви своей жене, 33-летней Антонелле Рокуццо, на фоне знаменитой Эйфелевой башни.
Короткое видео Антонеллы в вечернем платье Лионель опубликовал в Instagram, сопроводив ролик «влюбленными» смайликами.
Пара состоит в отношениях с 2008 года, Антонелла и Лионель вместе выросли в аргентинском городе Росарио. У пары три сына — Тьяго (2012), Матео (2015) и Чиро (2018). Официальная свадебная церемония состоялась 30 июня 2017 года в Росарио.
В текущем сезоне Месси провел за ПСЖ 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.
Источник — Instagram
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