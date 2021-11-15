Бадоса не смогла выиграть 3-й матч на Итоговом турнире, уступив Свёнтек

В полуфинале Паулу ждет Гарбинье Мугуруса

  • 15.11.2021 23:53
  • 409 просмотров
  • 3 комментария
Бадоса не смогла выиграть 3-й матч на Итоговом турнире, уступив Свёнтек
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялся первый матч заключительного тура в рамках Итогового турнира WTA в группе Чичен-Ица.
 
Паула Бадоса не смогла выиграть третий матч подряд, но в качестве лидера группы сыграет в полуфинале со своей соотечественницей Гарбинье Мугурусой.
 
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Паула Бадоса (Испания) – Ига Свёнтек (Польша) – 5:7, 4:6
 
Также в этом квартете представлены Арина Соболенко и Мария Саккари, которые сразятся за вторую путевку в плей-офф.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sirjoga
    online
    sirjoga, 16.11.2021 01:17
    0
    AleksMih, 16.11.2021 00:56
    Когда на кону УЖЕ стоят полторы тысячи очков и полтора лимона зелени кто ж будет рискуя надрываться за сотню тысяч, не грешно и поделиться. В таких матчах игроки делают вид что играют, болельщики что болеют, а Саймон счастлив, что получив пятьдесят лимонов шеньженьских спонсорских игрокам отписал только пять.
    Да це зрозуміло, просто настільки кидається в очі. Особливо смішно було слухати Швьонтек як у неї вдалася гра.
    Ссылка
    AleksMih
    AleksMih, 16.11.2021 00:56
    0
    sirjoga, 15.11.2021 23:57
    Навіть Анетт не так відверто злила матч як Бадоса.
    Когда на кону УЖЕ стоят полторы тысячи очков и полтора лимона зелени кто ж будет рискуя надрываться за сотню тысяч, не грешно и поделиться. В таких матчах игроки делают вид что играют, болельщики что болеют, а Саймон счастлив, что получив пятьдесят лимонов шеньженьских спонсорских игрокам отписал только пять.
    Ссылка
    sirjoga
    online
    sirjoga, 15.11.2021 23:57
    0
    Навіть Анетт не так відверто злила матч як Бадоса.
    Ссылка
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