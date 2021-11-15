Бадоса не смогла выиграть 3-й матч на Итоговом турнире, уступив Свёнтек

Состоялся первый матч заключительного тура в рамках Итогового турнира WTA в группе Чичен-Ица.
Паула Бадоса не смогла выиграть третий матч подряд, но в качестве лидера группы сыграет в полуфинале со своей соотечественницей Гарбинье Мугурусой.
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Паула Бадоса (Испания) – Ига Свёнтек (Польша) – 5:7, 4:6
Также в этом квартете представлены Арина Соболенко и Мария Саккари, которые сразятся за вторую путевку в плей-офф.
Источник — Sport.ua
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