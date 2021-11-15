Генрих МХИТАРЯН: «Если бы играл ради денег, сидел бы в России»

Хавбек «Ромы» - о приоритетах в карьере

  • 15.11.2021 23:23
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Генрих МХИТАРЯН: «Если бы играл ради денег, сидел бы в России»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о том, почему в свое время решил продолжить карьеру в АПЛ:

«У меня к Германии особые чувства, ведь именно здесь я состоялся как футболист, которым сейчас являюсь. Я никогда не забуду время, проведенное здесь.

Когда я переехал из «Шахтера» в Дортмунд, для меня это был огромный шаг вперед. Я благодарен Юргену Клоппу за то, что дал мне шанс, и товарищам по команде за поддержку. Когда-нибудь я обязательно вернусь в Германию, если не как игрок, то как болельщик!

Это неправда, что я решил перебраться в Англию из-за денег. Если бы я играл ради денег, то сидел бы где-то в России или подобном месте. Просто у меня была мечта когда-то сыграть в Премьер-лиге, и я сделал все, чтобы ее осуществить».

Мхитарян выступал в АПЛ в 2016 – 2020 годах за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Источник — Sport1

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