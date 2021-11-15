Финляндия – Франция. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на решающий матч отбора на ЧМ-2022

  • 15.11.2021 22:35
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Финляндия – Франция. Прогноз на матч Андрея Воробья
© УЕФА

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира Финляндия – Франция.

«В предыдущем туре сборная Франции на своем поле разгромила Казахстан со счетом 8:0 и с 15 баллами в активе обеспечила себе первое место в группе D, а также путевку на чемпионат мира. Финляндия на выезде, играя в меньшинстве, победила Боснию (3:1) и с 11 очками вышла на второе место в группе, опережая третью Украину на два балла.

Я считаю, что Франция должна выиграть у Финляндии. У французов уже нет никаких задач. Но все прекрасно понимают, что футболисты, которые не попадают в стартовый состав, иногда могут принести больше опасности, чем основа, которая играла весь сезон. С таким составом может, наоборот, еще сложнее играть.

Я думаю, что Франция выиграет. Да, конечно, Финляндия – это очень сильный соперник. Она это показала в играх с нами и с другими соперниками. Но, я думаю, что в заключительном туре Франция хлопнет дверью. Также, думаю, что мы хлопнем дверью, удачно сыграв с боснийцами. Верю, что расклад для нас окажется удачным.

Думаю, что Франция со счетом 3:1 у финнов выиграет», - сказал Воробей.

Матч Финляндия – Франция состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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