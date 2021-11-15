Руслан РОТАНЬ: «В составе команды есть две потери»

Главный тренер сборной Украины U-21 – о предстоящем матче

  • 15.11.2021 21:02
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Руслан РОТАНЬ: «В составе команды есть две потери»
© УАФ. Руслан Ротань

Завтра молодежная сборная Украины проведет свой очередной поединок в отборе Евро-2023 (U-21) против команды Сербии. В преддверии этой игры главный тренер сине-желтых Руслан Ротань рассказал о подготовке к поединку.
 
— Руслан Петрович, завтра у молодежной сборной Украины последний в этом году и в целом один из самых ответственных поединков отборочного турнира Евро-2023 (U-21). В каком состоянии команда подходит к матчу с сербами?
— Действительно, игра с сербами будет для сборной Украины принципиальной и ключевой. Сербия – сильный оппонент как в командных действиях, так и в индивидуальных. Игроки этой команды хорошо работают с мячом. Мы смотрели много матчей, поэтому изучили сильные и слабые стороны.
 
Что касается нашей команды, то, прежде всего, нужно было хорошо восстановиться психологически после матча в Северной Македонии. Игра нам давалась, мы должны были еще в первом тайме закрывать вопрос о победителе, но когда пропустили, где-то минут 15 приходили в сознание. Затем снова начали создавать моменты и были близки к успеху, но, к сожалению, выиграть не удалось.
 
– Молодежка в каждом матче создает достаточно голевых моментов, но голами не очень радует. Проблема с нападающими?
– Все дело в реализации, на днях данному аспекту было уделено много внимания. Надеюсь, в завтрашнем матче мы увидим то, что наработали.
 
– Существенно ли изменилась в игровом плане сборная Сербии после первой очной встречи в сентябре?
– Да. Сейчас это несколько другая команда, у них поменялся главный тренер. Сербы стали больше играть вертикально за счет длинных передач.
 
– Вы говорили, что это наш главный конкурент в борьбе за второе место. Франция — вне конкуренции?
– Я сказал, что главными претендентами на выход из группы будут Франция, Украина и Сербия, а также попьющая крови у всех Северная Македония.
 
– Все ли в команде здоровы?
– К сожалению, без травм не обошлось. В ближайшем матче мы не сможем рассчитывать на Александра Назаренко и Владимира Бражко.
 
– «Арена Львов» – фартовый стадион для главной команды страны. Завтра на матче будет разрешено присутствие болельщиков. Как это принципиально для футболистов?
– Поддержка зрителей всегда важна, а в таких противостояниях тем более. Мы будем рады, если болельщиков будет больше. Молодежная сборная Украины постарается не подвести.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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