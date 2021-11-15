Босния – Украина. Матч истины для Петракова

Сборная Украины в шаге от второго места в группе и плей-офф отбора на чемпионат мира. Украина в этом отборе ни разу не проиграла, но и выиграла лишь раз. Сейчас команда Петракова занимает третье место и отстает на два очка от Финляндии. Всё решится в матче последнего тура против Боснии и Герцеговины. И нашим нужно не только обыграть Боснию, но и надеяться на удачный исход в параллельном матче в Финляндии

Коэффициенты Favbet: 4.85 – 3.8 – 1.77

Украина займет второе место в группе:

Да – 2.15

Нет – 1.65

Как видим, эксперты Favbet считают Украину фаворитом в гостевом матче против Боснии, но шансы на второе место в группе при этом менее 45%. Всё дело в том, что Финляндия в субботу обыграла Боснию с разницей в 2 мяча. И теперь при определенных обстоятельствах ее с Францией устроит даже ничья. Например, если Франция и Финляндия сыграют 1:1, а Украина выиграет у Боснии 1:0, то у нас и финнов будет поровну очков и одинаковая разница голов, но за счет большего количества забитых второе место займут Суоми. Так что Александру Петракову и всему тренерскому штабу нужно следить за параллельным матчем, и в случае чего даже при победном счете дать команду играть не просто на победу, а на победу с разницей в 2 мяча.

Впрочем, несмотря на все хитросплетения турнирной таблицы, первостепенная задача сборной Украины максимально понятная – нужно побеждать. Любой другой результат автоматически выведет в плей-офф финнов. Единственный плюс ситуации в том, что боснийцы после поражения в субботу потеряли любые шансы на второе место, и вряд ли будут играть с максимальной мотивацией. Тем более балканцам не помогут лидеры – Джеко и Колашинац. Форвард «Ромы» потенциально мог восстановиться ко вторнику, но играть «через не могу» в матче, который ничего не решает, точно не имеет смысла.

Так что болеем за наших и следим за матчем в Финляндии. На что же поставить? Если однозначно верите в победу «желто-синих», то ничего не выдумываем и ставим на Украину. Если же сомнения есть, то лучше перестраховаться и взять «победу Украины в 1 гол или ничью». Это ставка проходила во всех матчах под руководством Петракова и в каждом из 7 матчей отбора. Конечно, ничья нас абсолютно не устраивает, но стоит признать, что статистически она точно выглядит реалистичнее, чем крупная победа Украины в 2 и более мяча. Ну а выбор как обычно за вами

Патриотический прогноз: победа Украины – 1.77

Прогноз от Favbet: победа Украины в 1 гол или ничья – 1.85