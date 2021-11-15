«Это будет подвиг». Журналист оценил приход Шевченко в Дженоа

Журналист Игорь Цыганык уверен, что Андрею Шевченко будет невероятно сложно вытянуть «Дженоа» из подвала таблицы Серии A.

«Это будет подвиг, если Шевченко удастся выполнить задачу. «Дженоа» во многих матчах повезло, и сейчас ситуация очень сложная. Для тренера будет подвигом остаться в элите. Симпатизирует, что Шевченко решился на этот шаг, а не ждал какой-то манны небесной. Надеюсь, у него все выйдет».

«Насколько я знаю, трансферы не обсуждаются пока, потому что в ближайших матчах он будет работать с теми, кто есть сейчас. Окно только в январе», - сказал Цыганык.

Шевченко дебютирует на посту наставника Грифонов 21 ноября в матче с «Ромой».