«Это будет подвиг». Журналист оценил приход Шевченко в Дженоа

Игорь Цыганык считает, что тренеру будет тяжело

  • 15.11.2021 19:30
  • 1688 просмотров
  • 3 комментария
«Это будет подвиг». Журналист оценил приход Шевченко в Дженоа
© twitter.com/GenoaCFC

Журналист Игорь Цыганык уверен, что Андрею Шевченко будет невероятно сложно вытянуть «Дженоа» из подвала таблицы Серии A.

«Это будет подвиг, если Шевченко удастся выполнить задачу. «Дженоа» во многих матчах повезло, и сейчас ситуация очень сложная. Для тренера будет подвигом остаться в элите. Симпатизирует, что Шевченко решился на этот шаг, а не ждал какой-то манны небесной. Надеюсь, у него все выйдет».

«Насколько я знаю, трансферы не обсуждаются пока, потому что в ближайших матчах он будет работать с теми, кто есть сейчас. Окно только в январе», - сказал Цыганык.

Шевченко дебютирует на посту наставника Грифонов 21 ноября в матче с «Ромой».

Источник — Циганик LIVE

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 15.11.2021 20:05
    0
    Недотренер приїхав поховати Дженоа
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    hanter83
    hanter83, 15.11.2021 19:58
    0
    Кто знает с этой(теперешней) Дженоа,может это финансовый проект как многие говорят и думают!!! Поживем увидим,а Андрею удачи,он видимо понимает куда,с кем и для чего он там оказался???
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 15.11.2021 19:51
    0
    не делай из мухи слона...какой подвиг...это аванс судьбы...не справиться- будет на задворках...тренером надо по природе родиться...
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