МАЛИНОВСКИЙ: «Нельзя сказать, что Украина плохо играет. Не было везения»

Хавбек оценил последний матч отбора ЧМ-2022

  • 15.11.2021 19:08
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МАЛИНОВСКИЙ: «Нельзя сказать, что Украина плохо играет. Не было везения»
© uaf.ua

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский  прокомментировал решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии.

- Какой настрой в команде после Болгарии. Какая атмосфера в команде?

- Атмосфера всегда прекрасная. С Болгарией сыграли хорошо, и была важна картинка, наша игра. Не забили много - это бывает, но сыграли хорошо и создали много моментов. Это контрольный матч, а самым важным будет поединок с Боснией.

- Что случилось в сборной после Евро? Много ничьих стало, не выигрывает команда.

- Ситуация не такая плохая. Нам нужна победа завтра. Были хорошие матчи, но пропускали в конце и где-то не было везения. Нельзя сказать, что мы плохо играем, ведь мы будем бороться за плей-офф.

Если бы не было шансов, то можно было бы так сказать. А так завтра последний экзамен.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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