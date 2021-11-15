СТЕПАНЕНКО: «Дай Бог, чтобы фортуна повернулась лицом к сборной Украины»

Хавбек Тарас Степаненко, который в матче с Болгарией забил за сборную Украины впервые за длительное время, рассчитывает на успех в последней игре отбора ЧМ-2022 с Боснией.
«Дай Бог, чтобы Фортуна повернулась к нам лицом в матче с Боснией и Герцеговиной. Но самое главное сейчас – работать. Ребята должны стараться и отдавать все силы для подготовки».
«Я верю, что когда человек работает на полную катушку, удача будет к нему благосклонна», - сказал Степаненко.
Матч состоится 16 ноября.
Источник — zbirna.com
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Как недавно сказал Петраков:
"Я человек опытный, никогда не скажу, что нам не везет. Этого нет, это чисто техническое мастерство футболистов. Вот и все."
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