СТЕПАНЕНКО: «Дай Бог, чтобы фортуна повернулась лицом к сборной Украины»

Хавбек Тарас Степаненко, который в матче с Болгарией забил за сборную Украины впервые за длительное время, рассчитывает на успех в последней игре отбора ЧМ-2022 с Боснией.

«Дай Бог, чтобы Фортуна повернулась к нам лицом в матче с Боснией и Герцеговиной. Но самое главное сейчас – работать. Ребята должны стараться и отдавать все силы для подготовки».

«Я верю, что когда человек работает на полную катушку, удача будет к нему благосклонна», - сказал Степаненко.

Матч состоится 16 ноября.