СТЕПАНЕНКО: «Дай Бог, чтобы фортуна повернулась лицом к сборной Украины»

Команде предстоит провести последний матч отбора ЧМ-2022

  • 15.11.2021 17:53
  • 1001 просмотр
  • 2 комментария
СТЕПАНЕНКО: «Дай Бог, чтобы фортуна повернулась лицом к сборной Украины»
© uaf.ua

Хавбек Тарас Степаненко, который в матче с Болгарией забил за сборную Украины впервые за длительное время, рассчитывает на успех в последней игре отбора ЧМ-2022 с Боснией.

«Дай Бог, чтобы Фортуна повернулась к нам лицом в матче с Боснией и Герцеговиной. Но самое главное сейчас – работать. Ребята должны стараться и отдавать все силы для подготовки».

«Я верю, что когда человек работает на полную катушку, удача будет к нему благосклонна», - сказал Степаненко.

Матч состоится 16 ноября.

Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 15.11.2021 18:13
    +1
    Какая "Фортуна"? Готовится очередная отмазка?
    Как недавно сказал Петраков:
    "Я человек опытный, никогда не скажу, что нам не везет. Этого нет, это чисто техническое мастерство футболистов. Вот и все."
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    kortizol
    kortizol, 15.11.2021 18:21
    0
    а собраться поговорить по мужски?
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