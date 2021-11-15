Роман ЯРЕМЧУК: «Сейчас у меня нет такой мечты - играть за Милан»

Украинец рассчитывает показать себя в «Бенфике»

  • 15.11.2021 16:28
  • 1684 просмотра
  • 8 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: «Сейчас у меня нет такой мечты - играть за Милан»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук пока не думает о том, чтобы перебраться выступать в чемпионат Италии.

«Сейчас у меня нет такой мечты - сыграть за «Милан». У меня есть мечта как можно быстрее адаптироваться в «Бенфике» и показывать свой лучший футбол».

«В Португалии сложный чемпионат, потому что все закрываются в обороне против тебя. Тяжело вскрывать защиту», - сказал Яремчук в комментарии vbetnews.com.

В нынешнем сезоне Роман забил четыре гола.

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(10 голосов)

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Комментарии
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 15.11.2021 17:24
    +3
    Поступилоб запрошеня, відразу і мрії зявилися, і з дитинства за мілан
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    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 15.11.2021 17:02
    +2
    Ты с пару метров в ворота не попадаешь,голеодор.Какая Италия!?
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    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 15.11.2021 16:29
    +2
    Ну с такой игрой только и остается что мечтать!
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    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 15.11.2021 17:52
    +1
    kortizol, 15.11.2021 16:34
    Португалия это тебе не Бельгия играющая без середины поля. есть ощущение что Бенфику все разводят, то Феррейра, то Яремчук
    Там много пассажиров через Бенфику проходит . Главное вовремя сбросить неудачные трансферы
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    kortizol
    online
    kortizol, 15.11.2021 16:34
    +1
    Португалия это тебе не Бельгия играющая без середины поля. есть ощущение что Бенфику все разводят, то Феррейра, то Яремчук
    Ссылка
    Saar
    Saar, 15.11.2021 16:59
    0
    В Італії ти і не заграєш.
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    Nordenus
    Nordenus, 15.11.2021 16:30
    0
    Да, игра у Ромки пока не очень...
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    kortizol
    online
    kortizol, 15.11.2021 16:33
    -3
    Nordenus, 15.11.2021 16:30
    Да, игра у Ромки пока не очень...
    может уровень футболиста у него не очень?
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