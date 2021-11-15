Роман ЯРЕМЧУК: «Сейчас у меня нет такой мечты - играть за Милан»

Форвард сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук пока не думает о том, чтобы перебраться выступать в чемпионат Италии.

«Сейчас у меня нет такой мечты - сыграть за «Милан». У меня есть мечта как можно быстрее адаптироваться в «Бенфике» и показывать свой лучший футбол».

«В Португалии сложный чемпионат, потому что все закрываются в обороне против тебя. Тяжело вскрывать защиту», - сказал Яремчук в комментарии vbetnews.com.

В нынешнем сезоне Роман забил четыре гола.