Игорь БЕЛАНОВ: «Хорошо, что в сборную Украины вернулся Малиновский»

Специалист – о возвращении хавбека «Аталанты» в национальную команду

  • 15.11.2021 16:21
  • 1223 просмотра
  • 2 комментария
Игорь БЕЛАНОВ: «Хорошо, что в сборную Украины вернулся Малиновский»
© УАФ

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года, экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов высказался о предстоящем сопернике сборной Украины по заключительному матчу группового турнира ЧМ-2022 – Боснии и Герцеговины.

«Команда очень хорошая, я ее посмотрел в деле. В игре с ней будет очень тяжело. Но я очень рад, что вернулись в национальную команду Малиновский и Зинченко. Думаю, что это будет хорошая помощь, ведь на контратаках мы умеем играть.

Мы понимаем, какое будет давление в Боснии. Очень надеюсь на Ярмоленко, Яремчука и обладающего хорошим ударом того же Малиновского. Вообще хотелось бы, чтобы у ребят был дух победителей. И чтобы не было переоценки, а была самооценка своих действий в футболе. Наши футболисты должны понимать для кого все эти матчи - для болельщиков», - сказал Беланов.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    grifon.
    online
    grifon., 15.11.2021 16:53
    +3
    так може і ти зкинешь гроші? чи тільки тяфкати тут можешь?
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 15.11.2021 16:50
    -5
    Ну, если бы еще и болельщики сбросились деньгами на премиальные, вот тогда наши точно бы начали бегать по полю не за спасибо от павелки..
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