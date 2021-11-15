Игорь БЕЛАНОВ: «Хорошо, что в сборную Украины вернулся Малиновский»

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года, экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов высказался о предстоящем сопернике сборной Украины по заключительному матчу группового турнира ЧМ-2022 – Боснии и Герцеговины.

«Команда очень хорошая, я ее посмотрел в деле. В игре с ней будет очень тяжело. Но я очень рад, что вернулись в национальную команду Малиновский и Зинченко. Думаю, что это будет хорошая помощь, ведь на контратаках мы умеем играть.

Мы понимаем, какое будет давление в Боснии. Очень надеюсь на Ярмоленко, Яремчука и обладающего хорошим ударом того же Малиновского. Вообще хотелось бы, чтобы у ребят был дух победителей. И чтобы не было переоценки, а была самооценка своих действий в футболе. Наши футболисты должны понимать для кого все эти матчи - для болельщиков», - сказал Беланов.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.