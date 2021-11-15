Тренер Боснии: «Нужно завершить цикл победой над Украиной»

У команды Ивайло Петева нет турнирных задач

  • 15.11.2021 15:29
  • 1503 просмотра
  • 3 комментария
Тренер Боснии: «Нужно завершить цикл победой над Украиной»
© nfsbih.ba

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев рассчитывает, что его команда в матче отбора ЧМ-2022 против Украины покажет достойный футбол после поражения от Финляндии.

Команда потеряла шансы выйти на ЧМ-2022.

«У нас последний матч цикла, и его нужно завершить победой. Самое важное - бороться и показать желание победить. Мы обязаны показать на поле намного больше, чем мы показали в игре с финнами».

«Точно сейчас не скажу, но, вероятно, ряд игроков, которые получали меньше практики, завтра выйдут в основе», - сказал Петев.

16 ноября Украине нужно обязательно побеждать, чтобы сохранять шансы на 2-е место и выход в плей-офф.

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(10 голосов)

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Комментарии
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    scorpio16
    scorpio16, 15.11.2021 15:36
    +6
    не понимаю всех наших экспертов, которые говорят что боснийцы будут без мотивации... Запредельной мотивации не будет, а сама мотивация будет , последний матч при своих болельщиках постараются не проиграть так точно + говорят сам стадион на котором будут играть он по своей атмосфере чем то нашу Львов Арену напоминает. В любом случае легкой прогулки не будет, как по мне проще немного будет финам, вот там французы рвать жили никто не будет , а будут так на чиле на расслабоне , возможно Дешам свои эксперименты пустит в ход или даст резервистам сыграть
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    samird
    samird, 15.11.2021 15:55
    +4
    scorpio16, 15.11.2021 15:36
    не понимаю всех наших экспертов, которые говорят что боснийцы будут без мотивации... Запредельной мотивации не будет, а сама мотивация будет , последний матч при своих болельщиках постараются не проиграть так точно + говорят сам стадион на котором будут играть он по своей атмосфере чем то нашу Львов Арену напоминает. В любом случае легкой прогулки не будет, как по мне проще немного будет финам, вот там французы рвать жили никто не будет , а будут так на чиле на расслабоне , возможно Дешам свои эксперименты пустит в ход или даст резервистам сыграть
    Мотивация будет, но рвать жилы с риском травмы без какой-либо турнирной мотивации никто не будет. Особенно балканцы. Плюс не будет Джеко, а это половина сборной БиГ. Если наши выйдут максимально настроенными - обязаны выносить их ногами вперёд. Но мы и казахов обязаны были не заметить два раза. Результат всем известен.
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    Nordenus
    Nordenus, 15.11.2021 16:16
    +1
    Ну если наша сборная не сможет победить и такую Боснию, для которой это будет по сути просто товарняк...
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