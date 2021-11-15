Тренер Боснии: «Нужно завершить цикл победой над Украиной»

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев рассчитывает, что его команда в матче отбора ЧМ-2022 против Украины покажет достойный футбол после поражения от Финляндии.
Команда потеряла шансы выйти на ЧМ-2022.
«У нас последний матч цикла, и его нужно завершить победой. Самое важное - бороться и показать желание победить. Мы обязаны показать на поле намного больше, чем мы показали в игре с финнами».
«Точно сейчас не скажу, но, вероятно, ряд игроков, которые получали меньше практики, завтра выйдут в основе», - сказал Петев.
16 ноября Украине нужно обязательно побеждать, чтобы сохранять шансы на 2-е место и выход в плей-офф.
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