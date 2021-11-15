Тренер Боснии: «Нужно завершить цикл победой над Украиной»

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев рассчитывает, что его команда в матче отбора ЧМ-2022 против Украины покажет достойный футбол после поражения от Финляндии.

Команда потеряла шансы выйти на ЧМ-2022.

«У нас последний матч цикла, и его нужно завершить победой. Самое важное - бороться и показать желание победить. Мы обязаны показать на поле намного больше, чем мы показали в игре с финнами».

«Точно сейчас не скажу, но, вероятно, ряд игроков, которые получали меньше практики, завтра выйдут в основе», - сказал Петев.

16 ноября Украине нужно обязательно побеждать, чтобы сохранять шансы на 2-е место и выход в плей-офф.