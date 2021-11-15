Виктор ЛЕОНЕНКО: «Перед Боснией Петраков не будет менять состав»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча команды Александра Петракова против Боснии и Герцеговины.
«Я думаю, что перед Боснией тренер не будет менять состав», - сказал Леоненко.
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.