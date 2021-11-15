ПАВЕЛКО: «Для многих игроков сборной это последний шанс попасть на ЧМ»

Президент УАФ Андрей Павелко перед ключевым матчем отбора ЧМ-2022 уверен, что у футболистов сборной Украины есть все, чтобы выполнить задачу.

«Я вижу уверенность в глазах игроков и тренерского штаба сборной Украины. У них есть все возможности вывести команду на ЧМ-2022. Для многих из них ЧМ-2022 будет последней возможностью сыграть на таком турнире».

«И у молодых игроков есть понимание, что не так много шансов будет сыграть на чемпионатах мира», - сказал Павелко.

Матч состоится 16 ноября.

Даже в случае успеха Украине придется преодолеть сложный плей-офф, чтобы выйти на ЧМ-2022. Стыковые матчи пройдут весной.