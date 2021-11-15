ПАВЕЛКО: «Для многих игроков сборной это последний шанс попасть на ЧМ»

Президент УАФ сохраняет веру в команду

  • 15.11.2021 15:05
  • 759 просмотров
  • 1 комментарий
ПАВЕЛКО: «Для многих игроков сборной это последний шанс попасть на ЧМ»
© uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко перед ключевым матчем отбора ЧМ-2022 уверен, что у футболистов сборной Украины есть все, чтобы выполнить задачу.

«Я вижу уверенность в глазах игроков и тренерского штаба сборной Украины. У них есть все возможности вывести команду на ЧМ-2022. Для многих из них ЧМ-2022 будет последней возможностью сыграть на таком турнире».

«И у молодых игроков есть понимание, что не так много шансов будет сыграть на чемпионатах мира», - сказал Павелко.

Матч состоится 16 ноября.

Даже в случае успеха Украине придется преодолеть сложный плей-офф, чтобы выйти на ЧМ-2022. Стыковые матчи пройдут весной.

Источник — Великий футбол

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VILytvyn
    VILytvyn, 15.11.2021 16:13
    0
    У футбольної команди України є все для перемоги.Чекаємо подвиг!!!
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