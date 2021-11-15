Виктор ВАЦКО: «Недооценка Боснии — выстрел себе в ногу»

Украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 межу сборной Боснии и Герцеговины и Украиной.

«Впервые Петраков сменил схему игры команды. Пусть теперь боснийцы ломают голову, по какой системе будет играть сборная Украины. Если футболисты подумают, что Босния выйдет немотивированной — это будет колоссальная ошибка. В нашей ситуации недооценивать любого соперника — это выстрелить себе в ногу», — считает Вацко.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.