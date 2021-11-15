Виктор ВАЦКО: «Недооценка Боснии — выстрел себе в ногу»

Специалист поделился ожиданиями от матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

  • 15.11.2021 15:02
  • 357 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ВАЦКО: «Недооценка Боснии — выстрел себе в ногу»
© УАФ. Александр Петраков

Украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 межу сборной Боснии и Герцеговины и Украиной.

«Впервые Петраков сменил схему игры команды. Пусть теперь боснийцы ломают голову, по какой системе будет играть сборная Украины. Если футболисты подумают, что Босния выйдет немотивированной — это будет колоссальная ошибка. В нашей ситуации недооценивать любого соперника — это выстрелить себе в ногу», — считает Вацко.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 15.11.2021 16:12
    0
    Скорее в тупую лысую голову!!!
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    kortizol
    online
    kortizol, 15.11.2021 15:06
    -3
    мы же патриоты, стрелять себе в ногу это уже новая сложившиеся традиция
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