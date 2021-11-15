Олег МАТВЕЕВ: «На французов надеемся, но и Украине нельзя оплошать»

16 ноября сборная Боснии и Герцеговины в заключительном туре отборочного цикла чемпионата мира будет принимать команду Украины.

Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера» Олег Матвеев рассказал, чего он ждет от завтрашнего противостояния в Боснии.

«Я не буду оригинален, конечно, жду победы наших ребят, даже с минимальным счетом, потому что верю: в параллельном матче французы обыграют финнов. Хотя я не исключаю вариант, что финны будут стимулировать боснийцев, чтобы они дали бой украинцам. Однако ситуация складывается так, что шансы у подопечных Александра Петракова повыше. Ведь сборная Боснии и Герцеговины без Эдина Джеко – это совсем другая сборная, к тому же будет отсутствовать еще один лидер — Сеад Колашинац. Однако уверен, это не должно расслабить украинцев, наоборот, они должны быть как никогда сплоченными и целеустремленными в достижении нужного результата.

Это именно тот случай, когда уже нет права на ошибку», - сказал Матвеев.

Напомним, что поединок Босния и Герцеговина – Украина начнется 16 ноября в 21:45.