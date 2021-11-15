Сборная Украины U-21 завершает подготовку к матчу против Сербии

Подготовка молодежной сборной Украины к матчу Евро-2023 (U-21) против Сербии во Львове близится к завершению. Сегодня у команды состоится теоретическое занятие и предигровая тренировка.

Во время изучения игры будущего соперника акцент делается на последнем матче сербов против Фарерских островов, поскольку на этот поединок балканцев вывел новый главный тренер: Здравко Живковича сменил Александар Рогич.

Поединок, который для команды Руслана Ротаня станет последним в 2021 году, состоится во вторник, 16 ноября, во Львове на «Арене Львов». Начало в 18:00 по Киеву.